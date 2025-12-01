Умер тренер сборной России по прыжкам на батуте Запорожченко

Тренер сборной России по прыжкам на батуте Олег Запорожченко умер на 87-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

Причины смерти специалиста не называются.

«Он входил в число сильнейших спортсменов страны своего времени, участвовал в становлении национальной школы прыжков на батуте и последовательно развивал ее в тренерской деятельности, подготовив ряд победителей и призеров крупнейших международных соревнований: Дмитрия Ушакова, Ирину Кундиус, Никиту Федоренко и многих других. Федерация гимнастики России выражает соболезнования родным, близким и коллегам», — говорится в сообщении ФГР.

Запорожченко являлся почетным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР и РФ.