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1 декабря 2025, 19:48

Умер тренер сборной России по прыжкам на батуте Запорожченко

Анастасия Пилипенко

Тренер сборной России по прыжкам на батуте Олег Запорожченко умер на 87-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

Причины смерти специалиста не называются.

«Он входил в число сильнейших спортсменов страны своего времени, участвовал в становлении национальной школы прыжков на батуте и последовательно развивал ее в тренерской деятельности, подготовив ряд победителей и призеров крупнейших международных соревнований: Дмитрия Ушакова, Ирину Кундиус, Никиту Федоренко и многих других. Федерация гимнастики России выражает соболезнования родным, близким и коллегам», — говорится в сообщении ФГР.

Запорожченко являлся почетным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР и РФ.

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