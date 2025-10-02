Теннис
Сегодня, 01:53

Кузнецова: «Зал славы для теннисистов — это как Нобелевская премия или «Оскар»

Евгений Козинов
Корреспондент
Светлана Кузнецова.
Фото Global Look Press

Бывшая российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на попадание в число номинантов на включение в международный зал теннисной славы в 2026 году.

«Друзья, писать этот пост для меня невероятно волнительно. Я несколько раз начинала заново, потому что слова кажутся слишком простыми для таких эмоций. Но я постараюсь. Сегодня тот самый день. Меня номинировали в Международный зал теннисной славы! Я безмерно счастлива и благодарна за эту высочайшую оценку моих многолетних трудов. Всей моей жизни, которую я целиком и полностью отдала корту.

В моей карьере было столько незабываемых моментов... А сегодня мое имя номинировано на самую престижную награду в мире тенниса. Для теннисистов — это, как Нобелевская премия или «Оскар». Награда, которая достается только легендам», — написала Кузнецова в своем Telegram-канале.

Светлана Кузнецова и&nbsp;Мария Шарапова.Кузнецова вслед за Шараповой номинирована в Зал славы. Вместе с Федерером и Дель Потро

Также она попросила всех принять участие в голосовании. Опрос среди болельщиков начался 1 октября и продлится до 10 октября. Чтобы Кузнецову избрали в международный зал теннисной славы, нужно набрать 75 процентов голосов.

40-летняя Кузнецова побеждала на двух турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open-2004 и Ролан Гаррос-2009) и дважды — в парном (Открытый чемпионат Австралии в 2005 и 2012 годах), выиграла 34 титула (из них 18 в одиночном разряде).

Источник: Telegram-канал Светланы Кузнецовой
