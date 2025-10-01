Пегула сыграет с Наварро в 1/4 финала турнира в Пекине

Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла украинку Марту Костюк в четвертом круге «тысячника» в Пекине.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

7-я ракетка мира Пегула ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13. На счету 28-й ракетки мира Костюк один эйс, шесть двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В 1/4 финала турнира в Пекине Пегула сыграет с соотечественницей Эммой Наварро.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Джессика Пегула (США, 5) — Марта Костюк (Украина, 23) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1