Пегула сыграет с Наварро в 1/4 финала турнира в Пекине
Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла украинку Марту Костюк в четвертом круге «тысячника» в Пекине.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.
7-я ракетка мира Пегула ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13. На счету 28-й ракетки мира Костюк один эйс, шесть двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В 1/4 финала турнира в Пекине Пегула сыграет с соотечественницей Эммой Наварро.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Джессика Пегула (США, 5) — Марта Костюк (Украина, 23) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1
