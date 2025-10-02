Теннис
Сегодня, 11:47

Гауфф обыграла Лис и вышла в полуфинал турнира в Пекине

Сергей Ярошенко

Третья ракетка мира Коко Гауфф обыграла немку Еву Лис в четвертьфинале турнира в Пекине — 6:3, 6:4.

Матч продлился 1 час 28 минут.

Гауфф 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Лис 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В полуфинале турнира в столице Китая 21-летняя американка сыграет с победительницей матча Ясмин Паолини (Италия) — Аманда Анисимова (США).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Коко Гауфф (США, 2) — Ева Лис (Германия) — 6:3, 6:4

Теннис
Кори Гауфф
