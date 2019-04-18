Шарапова снялась с турнира в Мадриде

Вслед за турниром в Штутгарте Мария Шарапова снялась и с соревнований категории Pemier Mandatory в Мадриде, которые пройдут с 4 по 11 мая, сообщает Tennis Life.

Российская теннисистка, которой 19 апреля исполнится 32 года, не выходила на корт с конца января, когда была вынуждена сняться с турнира в Санкт-Петербурге из-за травмы правого плеча. Она уточняла, что проходит процедуры по восстановлению, и это может занять продолжительное время.

Турниры категории Pemier Mandatory являются обязательными для участия всех теннисисток и пропускать их можно только по очень уважительной причине. В прошлом году в Мадриде Шарапова дошла до четвертьфинала, где уступила Кики Бертенс.