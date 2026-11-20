16-летняя россиянка Лютова поднялась на 616 мест в итоговом рейтинге WTA за год

Российская теннисистка Кристина Лютова завершила сезон-2026 на 106-м месте одиночного рейтинга WTA. Годом ранее 16-летняя спортсменка занимала 722-ю строчку, таким образом поднявшись за сезон на 616 позиций. При этом Лютова стала самой высоко расположенной теннисисткой 2010 года рождения по итогам года.

Как отмечается в официальном обзоре WTA, ближайшая к россиянке представительница того же года рождения — китаянка Сунь Синьжань — расположилась на 320-м месте. Еще три спортсменки 2010 года рождения находятся на 446-й, 462-й и 525-й позициях.

В начале января Лютова была 714-й в мире. К концу марта россиянка поднялась в первую пятисотню, в июне занимала 235-е место, а в начале августа — уже 126-е. Наивысшего положения в карьере она достигла 2 ноября, когда стала 103-й ракеткой мира. Итоговый рейтинг зафиксировал ее на 106-й позиции.

В августе Лютова выиграла свой первый турнир WTA в одиночном разряде в Мемфисе, пройдя путь от квалификации до титула. В финале она победила Дарью Видманову — 1:6, 6:1, 6:3.