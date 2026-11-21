Медведев: «Если брать чистую игру с задней линии, то в розыгрышах Тиафо, вероятно, был лучше меня»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо (6:3, 6:4) в четвертьфинале Итогового турнира ATP.

«Очень тяжелый матч. Мне кажется, если брать чистую игру с задней линии, то в розыгрышах он, вероятно, был лучше меня. Но мне удалось компенсировать это хорошей подачей и тем, что я выиграл несколько, как говорится, «бойцовских» очков, возможно, немного надавив на него. Так что да, рад победе и рад быть здесь завтра», — сказал Даниил в интервью на корте.

В полуфинале Итогового турнира Медведев встретится с немцем Александром Зверевым. Матч пройдет в субботу, 21 ноября.