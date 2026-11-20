Ольховский считает, что Андреева заслужила награду лучшей теннисистки сезона: «У Мирры прогресс налицо»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» прокомментировал включение российской теннисистки Мирры Андреевой в число пяти претенденток на звание игрока 2026 года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

Помимо 19-летней россиянки, на награду претендуют Елена Рыбакина (Казахстан), Арина Соболенко (Беларусь), Линда Носкова (Чехия) и Элина Свитолина (Украина).

«Она заслуживает этой награды. У Мирры прогресс налицо. Она показала очень достойную игру, выиграла «Ролан Гаррос». Завершила сезон на второй строчке рейтинга. Для 19 лет это очень достойный результат», — сказал Ольховский «СЭ».

В сезоне-2026 Андреева выиграла четыре турнира, включая «Ролан Гаррос» и Итоговый чемпионат WTA. Россиянка завершила год на рекордном для себя втором месте мирового рейтинга. Она также стала лидером тура по количеству побед (55).

Победительницу определят представители международных теннисных СМИ. Ее имя объявят на неделе с 14 декабря. В 2025 году награду получила Соболенко.