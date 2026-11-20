Кафельников считает, что Андреева заслужила награду лучшей теннисистки сезона

Бывшая первая ракетка мира и олимпийский чемпион Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал включение российской теннисистки Мирры Андреевой в число пяти претенденток на звание игрока 2026 года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

Помимо 19-летней россиянки, на награду претендуют Елена Рыбакина (Казахстан), Арина Соболенко (Беларусь), Линда Носкова (Чехия) и Элина Свитолина (Украина).

«Наверное, Мирра эту награду заслуживает. Она выиграла турнир «Большого шлема», Итоговый чемпионат в 19 лет. Так что, думаю, она заслуживает эту награду. Будет голосование, гарантий ее победы нет, но сам факт номинации — уже хорошо. Значит, ее результаты теннисное общество признает успешными», — сказал Кафельников «СЭ».

В сезоне-2026 Андреева выиграла четыре турнира, включая «Ролан Гаррос» и Итоговый чемпионат WTA. Россиянка завершила год на рекордном для себя втором месте мирового рейтинга. Она также стала лидером тура по количеству побед (55).

Победительницу определят представители международных теннисных СМИ. Ее имя объявят на неделе с 14 декабря. В 2025 году награду получила Соболенко.