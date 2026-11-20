Алькарас после победы над Коболли: «Главная задача — быть физически готовым к полуфиналу»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над итальянцем Флавио Коболли (6:4, 6:1) в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP в Турине.

«Теперь главная задача не на корте, а за его пределами — сделать все возможное, чтобы быть физически готовым к завтрашнему матчу. Предстоящие сутки будут очень важными.

Это был непростой матч, поскольку мне предстояло понять, как я буду чувствовать себя на корте, а играть против Флавио нелегко. Он замечательный теннисист и прекрасный человек за пределами корта. Я старался играть максимально агрессивно и бить по мячу как можно сильнее. Сегодня я чувствовал себя на корте невероятно. С каждым матчем я обретаю все больше уверенности и надеюсь продолжать в том же духе», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.

18 ноября по ходу матча против россиянина Даниила Медведева (6:2, 6:4) Алькарас почувствовал дискомфорт в мышцах задней поверхности левого бедра. При счете 2:1 во втором сете испанец взял медицинский тайм-аут, после которого продолжил встречу с повязкой на бедре.

На следующий день 23-летний теннисист отменил тренировку и прошел МРТ. Обследование не выявило серьезных повреждений, после чего испанец принял решение продолжить выступление на турнире.

Алькарас выиграл все три матча группового этапа. В полуфинале Итогового турнира ATP испанец сыграет с американцем Беном Шелтоном.