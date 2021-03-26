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Россиянка Самсонова сенсационно выбила с турнира в Майами десятую «сеяную» Бертенс

26 марта 2021, 23:47

Россиянка Людмила Самсонова сенсационно прошла в третий круг турнира в Майами. 22-летняя победительница квалификации в двух сетах сенсационно обыграла Кики Бертенс из Голландии, отдав десятой «сеяной» только три гейма — 6:2, 6:1.

Соперницей Самсоновой станет 23-я «сеяная» гречанка Мария Саккари.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, Q) — Кики Бертенс (Голландия, 10) — 6:2, 6:1

Аманда Анисимова (США, 28) — Слоан Стивенс (США) — 6:3, 6:3

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/miami/2021/

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