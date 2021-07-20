Рахимова уступила Данилович в первом раунде турнира в Палермо
20:59
Сербская теннисистка Ольга Данилович победила россиянку Камиллу Рахимову (3:6, 6:2, 6:2) в первом раунде турнира WTA в Палермо (Италия).
В следующем раунде соперницей сербки станет украинка Катарина Завацкая.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Ольга Данилович (Сербия) — Камилла Рахимова (Россия, 8) — 3:6, 6:2, 6:2
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