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Амина Аншба вышла во второй круг турнира в Гдыне

20:55
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Российская теннисистка Амина Аншба в первом круге турнира в Гдыне (Польша) обыграла француженку Армони Тан со счетом 6:4, 6:2.

Во втором круге россиянка встретится с испанкой Нурией Парризас-Диас, которая обыграла Магдалене Фрех из Польши — 6:3, 2:6, 6:4.

Гдыня (Польша)

Турнир WTA Poland Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Амина Аншба (Россия, LL) — Армони Тан (Франция) — 6:4, 6:2

Нурия Парризас-Диас (Испания, 9) — Магдалена Фрех (Польша) — 6:3, 2:6, 6:4

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