Амина Аншба вышла во второй круг турнира в Гдыне
20:55
Российская теннисистка Амина Аншба в первом круге турнира в Гдыне (Польша) обыграла француженку Армони Тан со счетом 6:4, 6:2.
Во втором круге россиянка встретится с испанкой Нурией Парризас-Диас, которая обыграла Магдалене Фрех из Польши — 6:3, 2:6, 6:4.
Гдыня (Польша)
Турнир WTA Poland Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Амина Аншба (Россия, LL) — Армони Тан (Франция) — 6:4, 6:2
Нурия Парризас-Диас (Испания, 9) — Магдалена Фрех (Польша) — 6:3, 2:6, 6:4
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