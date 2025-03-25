Теннис
25 марта, 15:31

Павлюченкова — о турнире в Майами: «Физически я сдохла»

Сергей Ярошенко

47-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала свое выступление на турнире в Майами (США).

«Мне доктор дал зеленый свет полететь в Майами. Мне кажется, это была так себе авантюра, потому что я не готовилась. Мне хотелось попробовать сыграть, вернуться в ритм, потому что опасно вылетать на месяц из тура. Я очень даже неплохо смотрелась в первом сете, но физически просто я сдохла. Надо быть реальной, после таких болезней надо приходить в физическую форму, чем я сейчас занимаюсь», — сказала Павлюченкова в эфире «Больше».

Турнир в Майами был первым для 33-летней россиянки за месяц. Ранее она пропустила ряд соревнований из-за вирусной инфекции.

В Майами она уступила в первом круге польке Магде Линетт со счетом 6:7, 2:6.

