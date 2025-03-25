Жабер — о травме: «Врачи диагностировали небольшое растяжение мышц»

Тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала о состоянии здоровья после снятия с матча третьего круга на турнире WTA-1000 в Майами.

«Врачи диагностировали небольшое растяжение мышц, что является хорошей новостью. Это значит, что я смогу вернуться на корт, как только буду уверена, что моя нога полностью восстановилась. Я невероятно благодарна за все сообщения и поддержку», — написала Жабер в своих соцсетях.

Жабер снялась с матча против Ясмин Паолини при счете 3:4 в первом сете.