25 марта, 11:50

Свентек о борьбе с Соболенко за звание первой ракетки мира: «Мы обе заслуживаем быть на вершине рейтинга»

Алина Савинова

Польская теннисистка Ига Свентек ответила на вопрос, важно ли для нее вернуть себе звание первой ракетки мира.

На данный момент спортсменка располагается на второй строчке рейтинга WTA. Лидирует белоруска Арина Соболенко.

«Ну, конечно, это важно. Это то, над чем мы работаем. Но чисто математически мне будет сложно вскоре вернуться на первую ракетку рейтинга, даже если я выиграю все турниры. Я понимаю, что у меня есть отставание, потому что я пропустила азиатскую серию. Восполнить эти очки не получится, потому что я много выигрывала в прошлом году в начале сезона. Я просто сосредоточена на работе. Если я буду хорошо играть, то верну первую строчку рейтинга. Кроме того, Арина отлично выступает. Никто не ожидает, что она внезапно провалится. Я думаю, что мы обе соревнуемся примерно на одинаковом уровне. Мы обе заслуживаем бороться за первое место», — приводит Tennis Up to Date слова Свентек.

Во вторник, 25 марта, 23-летняя полька обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 7:6 (7:5), 6:3 и вышла в четвертьфинал турнира в Майами.

Источник: Tennis Up to Date
Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек
