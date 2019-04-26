Японская теннисистка Наоми Осака победила представительницу Хорватии Донну Векич в четвертьфинале турнира WTA в Штутгарте - 6:3, 4:6, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.
В полуфинале Осака сыграет с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) – Виктория Азаренко (Беларусь).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 820 977 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Наоми Осака (Япония, 1) - Донна Векич (Хорватия) - 6:3, 4:6, 7:6 (7:4)
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