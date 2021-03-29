Осака обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал турнира в Майами
29 марта 2021, 23:42
Японская теннисистка Наоми Осака победила бельгийку Элисе Мертенс (6:3, 6:3) в матче четвертого раунда турнира WTA в Майами (США).
Матч продолжался один час и 24 минуты. В 1/4 финала Осака сыграет с победительницей пары Джессика Пегула (США) — Мария Саккари (Греция).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 260 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Наоми Осака (Япония, 2) — Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — 6:3, 6:3
Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Маркета Вондроушова (Чехия, 19) — 6:1, 6:2
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...