Александрова проиграла во втором круге турнира в Майами в парном разряде
22:16
Россиянка Екатерина Александрова в паре с китаянкой Ян Чжаосюань проиграли во втором круге турнира в Майми. В двух сетах они уступили дуэту Хэйли Картер (США) — Луиза Стефани (Бразилия).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 260 190 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Хэйли Картер/Луиза Стефани (США/Бразилия, 8) — Екатерина Александрова/Ян Чжаосюань (Россия/Китай) — 6:0, 6:3
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