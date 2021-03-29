Александрова проиграла во втором круге турнира в Майами в парном разряде

Россиянка Екатерина Александрова в паре с китаянкой Ян Чжаосюань проиграли во втором круге турнира в Майми. В двух сетах они уступили дуэту Хэйли Картер (США) — Луиза Стефани (Бразилия).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Хэйли Картер/Луиза Стефани (США/Бразилия, 8) — Екатерина Александрова/Ян Чжаосюань (Россия/Китай) — 6:0, 6:3