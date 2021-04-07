Кудерметова обыграла Наварро во втором круге турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла американку Эмму Наварро (6:4, 6:4) во втором раунде турнира WTA в Чарльстоне (США).

Матч продолжался один час и 35 минут. В следующем раунде соперницей россиянки станет японка Куруми Нара.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 15) — Эмма Наварро (США, WC) — 6:4, 6:4

Лорен Дэвис (США) — София Кенин (США, 2) — 4:6, 6:3, 6:4

Данка Ковинич (Черногория) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 3:6, 6:3

Онс Жабер (Тунис, 12) — Хэйли Баптист (США, WC) — 6:3, 6:3

Кэтрин Макнелли (США) — Анастасия Севастова (Латвия) — 7:6 (7:3), 2:6, 6:4

Паула Бадоса Хиберт (Испания) — Белинда Бенчич (Швейцария, 5, WC) — 6:2, 6:7 (2:7), 6:1

Куруми Нара (Япония, Q) — Уитни Осуигве (США, LL) — 6:1, 6:4