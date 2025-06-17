Самсонова обыграла Осаку на старте турнира в Берлине
Российская теннисистка Людмила Самсонова в трех сетах победила японку Наоми Осаку в первом круге турнира в Берлине — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.
Спортсменки провели на корте 2 часа 38 минут. Самсонова 14 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету японки 5 эйсов, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
Во втором круге турнира в Берлине Самсонова встретится с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.
Берлин (Германия)
Турнир WTA Berlin Tennis Open by HYLO
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия) — Наоми Осака (Япония, WC) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4
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