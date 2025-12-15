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15 декабря 2025, 20:17

Мбоко выиграла в номинации «Новичок года» по версии WTA

Анастасия Пилипенко

Канадская теннисистка, 18-я ракетка мира Виктория Мбоко признана лучшим новичком по версии ежегодной номинации WTA Player Awards.

На победу также претендовали француженка Лоис Буассон, австралиийка Майя Джойнт, американка Ива Йович, немка Ева Лис и филиппинка Александра Эала.

В 2025 году Мбоко выиграла два дебютных титула на турнирах уровня WTA: WTA-250 в Гонконге и «тысячник» в Монреале, а также дебютировала в топ-20 мирового рейтинга.

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Теннис
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