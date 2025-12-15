Мбоко выиграла в номинации «Новичок года» по версии WTA

Канадская теннисистка, 18-я ракетка мира Виктория Мбоко признана лучшим новичком по версии ежегодной номинации WTA Player Awards.

На победу также претендовали француженка Лоис Буассон, австралиийка Майя Джойнт, американка Ива Йович, немка Ева Лис и филиппинка Александра Эала.

В 2025 году Мбоко выиграла два дебютных титула на турнирах уровня WTA: WTA-250 в Гонконге и «тысячник» в Монреале, а также дебютировала в топ-20 мирового рейтинга.