Кафельников: «Бойфренд Полины Кудерметовой — гражданин Узбекистана. Он ее и втянул»

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников отреагировал на информацию о том, что Полина Кудерметова поменяла спортивное гражданство и будет выступать за Узбекистан. Он подчеркнул, что официально о переходе теннисистки может объявить только президент ФТР Шамиль Тарпищев.

«Лично я осведомлен, что бойфренд Полины — гражданин Узбекистана, — цитирует Sport24 Кафельникова. — Он ее в это и втянул, абсолютно нормальная практика».

По его словам, уход Кудерметовой не является потерей для нашего тенниса.

«Она приняла решение, на России это абсолютно никак не скажется», — заявил самый титулованный теннисист в истории страны.

Полина Кудерметова занимает 104-е место в рейтинге WTA. Ее старшая сестра Вероника также является теннисисткой, занимает 30-е место в рейтинге WTA и выступает за Россию.