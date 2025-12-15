Анисимова обошла Андрееву и Александрову в борьбе за награду «Прогресс года»
Американская теннисистка Аманда Анисимова победила в номинации «Прогресс 2025 года» в рамках премии WTA Player Awards.
На награду также претендовали датчанка Клара Таусон, чешка Линда Носкова и две россиянки: Екатерина Александрова и Мирра Андреева.
В сезоне-2025 Анисимова выиграла «тысячники» в Пекине и Дохе, а также впервые в карьере вышла в финалы Уимблдона и US Open. В июле спортсменка дебютировала в топ-10 рейтинга WTA. На Итоговом турнире 24-летняя американка дошла до полуфинала.
Игроком года по версии WTA Player Awards второй раз подряд признана белоруска Ариан Соболенко.
