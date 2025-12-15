15 декабря 2025, 18:54

Анисимова обошла Андрееву и Александрову в борьбе за награду «Прогресс года»

Алина Савинова

Американская теннисистка Аманда Анисимова победила в номинации «Прогресс 2025 года» в рамках премии WTA Player Awards.

На награду также претендовали датчанка Клара Таусон, чешка Линда Носкова и две россиянки: Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

В сезоне-2025 Анисимова выиграла «тысячники» в Пекине и Дохе, а также впервые в карьере вышла в финалы Уимблдона и US Open. В июле спортсменка дебютировала в топ-10 рейтинга WTA. На Итоговом турнире 24-летняя американка дошла до полуфинала.

Игроком года по версии WTA Player Awards второй раз подряд признана белоруска Ариан Соболенко.

Нужно ли отдавать детей в спорт? Алексей Столяров и Вера Бондарева — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Анонс плей-офф КХЛ
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Определены все пары плей-офф Западной конференции
