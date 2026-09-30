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Новак Джокович прервал серию поражений и одержал первую победу почти за три месяца

Джокович прервал серию поражений и одержал первую победу почти за три месяца

Руслан Минаев

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл португальца Нуну Боржеша в первом круге турнира ATP в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Джокович, «сеяный» под шестым номером, одержал первую победу почти за три месяца.

Серия поражений серба началась 10 июля в полуфинале Уимблдона, где он уступил первой ракетке мира и будущему чемпиону турнира Яннику Синнеру. Затем Джокович проиграл на старте «Мастерса» в Цинциннати аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте, а на US Open — Мариано Навоне.

Во втором круге турнира в Пекине Джокович сыграет с китайцем Бу Юньчаокэтэ.

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Новак Джокович
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