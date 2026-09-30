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Медведев объяснил, почему после Уимблдона решил сменить тренера

Василий Рогов
Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о причинах изменений в своей команде и начале сотрудничества с Андреем Голубевым.

Медведев отметил, что решение изменить тренерский штаб принял после Уимблдона. Россиянин хотел попробовать другой подход к работе, при этом сохранил хорошие отношения с Томасом Юханссоном, с которым сотрудничал ранее.

«После Уимблдона я решил, что хочу попробовать что-то другое. Я сейчас хочу пойти чуть-чуть другим путем», — рассказал Медведев в интервью YouTube-каналу «Больше!».

Даниил Медведев.«Поняли, что не сможем продолжать вместе». Медведев снова попрощался с тренером — объявил после успеха в Китае

После этого россиянин начал работать с Голубевым. По словам Медведева, на первом этапе полноценно перестроить тренировочный процесс не получилось из-за травмы, которая беспокоила его во время американской серии.

Позднее Медведев и Голубев провели полноценную тренировочную неделю на юге Франции. После этого россиянин продолжил сезон в Азии.

29 сентября Медведев стал победителем турнира ATP-250 в Ханчжоу. В финале он обыграл соотечественника Андрея Рублева со счетом 7:5, 6:4.

Медведев также сообщил, что договорился работать с Голубевым как минимум до конца нынешнего сезона. После завершения года теннисист и тренер примут решение о дальнейшем сотрудничестве.

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Даниил Медведев
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