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Хачанов сыграет с Молчаном во втором круге турнира в Пекине

Евгений Козинов
Корреспондент

Словацкий теннисист Алекс Молчан обыграл чеха Томаша Махача в первом круге турнира в Пекине — 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 1 минуту. 28-летний словак подал 5 раз навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 2 подачи навылет и 2 двойные ошибки.

Следующим соперником Молчана будет россиянин Карен Хачанов.

Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 4 089 385 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Алекс Молчан (Словакия, Q) — Томаш Махач (Чехия, LL) — 6:3, 6:2

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Теннис
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