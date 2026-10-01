Хачанов сыграет с Молчаном во втором круге турнира в Пекине

Словацкий теннисист Алекс Молчан обыграл чеха Томаша Махача в первом круге турнира в Пекине — 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 1 минуту. 28-летний словак подал 5 раз навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 2 подачи навылет и 2 двойные ошибки.

Следующим соперником Молчана будет россиянин Карен Хачанов.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 4 089 385 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алекс Молчан (Словакия, Q) — Томаш Махач (Чехия, LL) — 6:3, 6:2