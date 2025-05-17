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17 мая 2025, 19:40

Паолини выиграла «тысячник» в Риме

Алина Савинова
Ясмин Паолини.
Фото Reuters

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини стала победительницей турнира в Риме.

В финале «тысячника» 5-я ракетка мира обыграла американку Коко Гауфф, занимающую третью строчку в мировом рейтинге, — 6:4, 6:2. Встреча длилась 1 час 30 минут.

29-летняя Паолини завоевала третий титут WTA в одиночном разряде и первый с февраля 2024 года.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Ясмин Паолини (Италия, 6) — Коко Гауфф (США, 4) — 6:4, 6:2

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