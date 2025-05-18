Гауфф процитировала Медведева после поражения в финале турнира в Риме

Американская теннисистка Коко Гауфф вспомнила слова россиянина Даниила Медведева, комментируя поражение от Ясмин Паолини в финале турнира в Риме.

Американка 17 мая уступила итальянке в двух сетах — 4:6, 2:6. Гауфф потерпела поражение во втором финале турнира кряду.

«Последние два результата, очевидно, сильно меня разочаровали. Но в целом я очень уверена в себе перед «Ролан Гаррос». Надеюсь, что смогу выйти в финал и выиграть его. Кажется, я слышала, как Даниил Медведев говорил, что лучше проиграть в финале, чем в первом круге», — сказала Гауфф в видео Женской теннисной ассоциации (WTA).