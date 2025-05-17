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17 мая 2025, 16:47

Блинкова вышла в финал квалификации турнира в Страсбурге

Алина Савинова

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла эстонку Елену Малыгину в полуфинале квалификации турнира в Страсбурге.

Встреча длилась 1 час 42 минуты и завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянки. Блинкова 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Малыгиной ни одного эйса, 3 «двойные» и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в основную сетку турнира Блинкова поборется с победительницей матча Эльза Жакмо (Франция) — Сюзан Ламенс (Нидерланды).

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Теннис
Анна Блинкова
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