Блинкова вышла в финал квалификации турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла эстонку Елену Малыгину в полуфинале квалификации турнира в Страсбурге.

Встреча длилась 1 час 42 минуты и завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянки. Блинкова 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Малыгиной ни одного эйса, 3 «двойные» и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в основную сетку турнира Блинкова поборется с победительницей матча Эльза Жакмо (Франция) — Сюзан Ламенс (Нидерланды).