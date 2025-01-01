Касаткина почти за 3,5 часа обыграла Стирнс во втором круге турнира в Брисбене
Россиянка Дарья Касаткина победила американку Пейтон Стринс во втором круге турнира серии WTA 500 в Брисбене — 7:6 (9:7), 4:6, 7:5.
Матч длился 3 часа 23 минуты. 9-я ракетка мира сделала за игру 4 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 22. У 47-й ракетки мира Стирнс — 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 23.
В третьем круге Касаткина встретится с соотечественницей Полиной Кудерметовой.
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