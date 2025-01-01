Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:50

Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал парного турнира в Брисбене

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Брисбене.

Теннисистки в 1/4 финала победили дуэт Паула Бадоса (Испания)/Онс Жабер (Тунис) в двух сетах — 6:2, 6:3. Игра длилась 57 минут.

За выход в финал Андреева и Шнайдер сыграют с победительницами матча Ирина Хромачева/Анна Данилина (Россия/Казахстан) — Эри Ходзуми/Сюко Аояма (Япония).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Паула Бадоса/Онс Жабер (Испания/Тунис) — 6:2, 6:3

Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Онс Жабер
Читайте также
«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину
Непомнящий и Карлсен разделили титул чемпиона мира по блицу
На Западе указали на уникальную способность российских военных в зоне СВО
С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии
Беккенбауэр, Загалло, Нескенс и Эрикссон умерли в 2024 году
У «Спартака» появился конкурент за Угальде, «Зенит» стал экономить. Трансферные слухи РПЛ за 31 декабря
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Касаткина почти за 3,5 часа обыграла Стирнс во втором круге турнира в Брисбене

Касаткина — о трехчасовом матче: «Счастливого Нового года, лол»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости