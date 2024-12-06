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Допинг

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Халеп о месячной дисквалификации Свентек: «Это просто неприемлемо»

Руслан Минаев
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Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала месячную дисквалификацию польки Иги Свентек.

«Для меня это большая боль. Я чувствовала, что ITIA и раньше было несправедливо ко мне. Я очень расстроена этой ситуацией. С моей точки зрения, это просто неприемлемо. Я снова потеряла сон. Я потеряла его на два года во время процесса. Потом я его вернула. А теперь, после того, что произошло, на несколько дней я снова его потеряла. Со всеми этими негативными мыслями, с этим нелегко справиться», — цитирует Халеп The Telegraph.

Ига Свентек. Суперзвезда тенниса из Польши тоже попалась на триметазидине: Свентек дисквалифицировали, но всего на месяц

В допинг-пробах Свентек был обнаружен триметазидин, который мог попасть в ее организм с загрязненным снотворным.

В марте 2024 года Cпортивный арбитражный суд (CAS) объявил о сокращении срока дисквалификации Халеп за нарушение антидопинговых правил с 4 лет до 9 месяцев. С марта 2024 года Халеп вернулась к выступлениям на турнирах.

Теннис
Ига Свентек
Симона Халеп
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