Янчук считает, что Соболенко способна удержаться на первом месте WTA

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы белорусской теннисистки Арины Соболенко удержать первую строчку рейтинга в сезоне-2025.

«Соболенко вполне способна удержаться на первом месте. Потому что у женщин сейчас вакханалия, нет явных лидеров, как это было раньше. Да, Свентек — неплохая, но ей не хватает мощи, а где-то и психологии. Нельзя сказать, что она крепкий орешек — тоже подвержена колебаниям. Так что для Соболенко все реально. Ближайшие два-три года она может быть в лидерах. Пусть без отрыва, пусть в борьбе, но может», — цитирует Янчука Legalbet.by.

26-летняя Соболенко за карьеру выиграла 23 турнира WTA. Она является победительницей 3 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и 2 — в парном.