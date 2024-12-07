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Допинг

Сегодня, 11:58

Свентек заявила, что многие теннисистки поддержали ее в допинговом скандале

Камила Абдурахманова
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек рассказала, что получила поддержку от коллег после новостей о ее положительном допинг-тесте.

«Без сомнения, я получила больше поддержки, особенно в личных сообщениях. Я разговаривала со многими игроками, и большинство из них сказали мне, что это их самый большой страх, что что-то подобное может случиться и с ними. Я чувствовала с их стороны поддержку и понимание, и думаю, большинство спортсменов понимают, что и с ними такое может случиться. Но, конечно, есть и исключения.

Поначалу главной проблемой было доказать свою невиновность. Как только я это сделала, больше всего боялась общественной реакции и того, что люди подумают обо мне. Надеюсь, что, несмотря ни на что, как и я, они смогут оставить все это позади», — сказала Свентек в интервью польскому телеканалу TVN24.

Расследование установило, что источником вещества послужило загрязненное лекарство. Свентек отстранили на месяц, так как было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности. Теннисистка была отстранена с 12 сентября 2024 года.

Свентек в этом году выиграла 4 турнира WTA и «Ролан Гаррос», в общей сложности одержав 61 победу и потерпев 9 поражений.

Ига Свентек
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