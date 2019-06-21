Представительница Швейцарии Белинда Бенчич вышла в полуфинал турнира на Мальорке. В четвертьфинальном матче она обыграла американку Аманду Анисимову - 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.
В полуфинале соревнований Бенчич сыграет с победительницей матча Ангелик Кербер (Германия) - Каролин Гарсия (Франция).
Мальорка (Испания)
Турнир WTA Mallorca Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Белинда Бенчич (Швейцария, 3) - Аманда Анисимова (США, 5) - 6:2, 6:2
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