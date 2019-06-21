16:36 | Теннис — WTA

Бенчич вышла в полуфинал турнира на Мальорке

0
Обсудить

Представительница Швейцарии Белинда Бенчич вышла в полуфинал турнира на Мальорке. В четвертьфинальном матче она обыграла американку Аманду Анисимову - 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.

В полуфинале соревнований Бенчич сыграет с победительницей матча Ангелик Кербер (Германия) - Каролин Гарсия (Франция).

Мальорка (Испания) 

Турнир WTA Mallorca Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Белинда Бенчич (Швейцария, 3) - Аманда Анисимова (США, 5) - 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/mallorca/2019/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ