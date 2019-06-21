Представительница Швейцарии Белинда Бенчич вышла в полуфинал турнира на Мальорке. В четвертьфинальном матче она обыграла американку Аманду Анисимову - 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.

В полуфинале соревнований Бенчич сыграет с победительницей матча Ангелик Кербер (Германия) - Каролин Гарсия (Франция).

Мальорка (Испания)

Турнир WTA Mallorca Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Белинда Бенчич (Швейцария, 3) - Аманда Анисимова (США, 5) - 6:2, 6:2