Мирра Андреева победила Соболенко и выиграла турнир в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла белоруску Арину Соболенко в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе — 2:6, 6:4, 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 6 минут.

Андреева сделала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Соболенко 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

17-летняя россиянка завоевала третий титул на турнирах WTA в карьере. Кроме того, она выиграла второй турнир в 2025 году. Ранее Андреева стала победительницей «тысячника» в Дубае.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Мирра Андреева (Россия, 9) - Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 2:6, 6:4, 6:3