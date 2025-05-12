Теннис
12 мая, 17:04

Паолини сыграет со Шнайдер в четвертьфинале «тысячника» в Риме

Руслан Минаев

Итальянка Ясмин Паолини вышла в 1/4 финала турнира серии WTA 1000 в Риме.

В четвертом круге 5-я ракетка мира обыграла Елену Остапенко из Латвии со счетом 7:5, 6:2. Матч длился 1 час 46 минут.

Паолини в 1/4 финала встретится с россиянкой Дианой Шнайдер.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ясмин Паолини (Италия, 6) — Елена Остапенко (Латвия, 17) — 7:5, 6:2

Теннис
Ясмин Паолини
  pupkin-221

    Хана Диане !

    12.05.2025

    Шнайдер победила Мертенс и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

