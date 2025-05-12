Паолини сыграет со Шнайдер в четвертьфинале «тысячника» в Риме
Итальянка Ясмин Паолини вышла в 1/4 финала турнира серии WTA 1000 в Риме.
В четвертом круге 5-я ракетка мира обыграла Елену Остапенко из Латвии со счетом 7:5, 6:2. Матч длился 1 час 46 минут.
Паолини в 1/4 финала встретится с россиянкой Дианой Шнайдер.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ясмин Паолини (Италия, 6) — Елена Остапенко (Латвия, 17) — 7:5, 6:2
