Куницын считает возможным российский финал на Australian Open

Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын поделился своими ожиданиями от полуфинала Australian Open-2021, в котором встретятся Стефанос Циципас и Даниил Медведев.

«Чисто исторически, Даня хорошо играет против Циципаса, но все их матчи складываются не просто. Будем надеяться, что Циципас оставил сегодня много сил в матче с Надалем, и это скажется уже в полуфинальной игре», — сказал Куницын «СЭ».

Также Куницын отметил, что подача Медведева лучше, чем у Циципаса. Стефанос вариативен, но на задней линии более надежен россиянин. Если Даниил будет также подавать, как сегодня, то шансы на финал у него очень приличные.

«Российский финал? Сложно считать фаворитом Аслана в матче с Джоковичем, но никогда не знаешь, как все сложится. Карацев уже много раз доказал, что все прогнозы — дело неблагодарное. Главное, чтобы ребята вышли и показали все, на что они способны. Два наших человека в полуфинале, если все нормально со здоровьем, то почему бы и нет? Нет соперников, которых нельзя было бы обыграть», — добавил Куницын.

Ранее, 17 февраля, в 1/4 финала Australian Open Даниил Медведев в трех сетах обыграл Андрея Рублева (7:5, 6:3, 6:2). В другом полуфинале еще один россиянин Аслан Карацев сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Встреча состоится в четверг, 18 февраля в 11:30 по московскому времени.

(Анастасия Пастернак)