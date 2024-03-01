Даниил Медведев оценил идею создания российского футбольного симулятора

Первая ракетка России Даниил Медведев позитивно оценил идею создания российского футбольного симулятора.

«Если получится, то будет прикольно. Делали многие — получалось не у всех, — цитирует Медведева ТАСС. — Но я в FIFA, если честно, очень давно не играл. Но я уверен, что какая-то мышечная память осталась. Если что, то можно будет что-нибудь придумать. В приставку я играю до сих пор. В «Радугу» — Rainbow Six. И вот после Австралии было время, к сожалению, из-за травмы, я выбил рейтинг чемпиона. Был очень доволен. Это такой тяжелый рейтинг на самом деле».