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1 марта, 22:28

Даниил Медведев оценил идею создания российского футбольного симулятора

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка России Даниил Медведев позитивно оценил идею создания российского футбольного симулятора.

«Если получится, то будет прикольно. Делали многие — получалось не у всех, — цитирует Медведева ТАСС. — Но я в FIFA, если честно, очень давно не играл. Но я уверен, что какая-то мышечная память осталась. Если что, то можно будет что-нибудь придумать. В приставку я играю до сих пор. В «Радугу» — Rainbow Six. И вот после Австралии было время, к сожалению, из-за травмы, я выбил рейтинг чемпиона. Был очень доволен. Это такой тяжелый рейтинг на самом деле».

Президент России Владимир Путин на Играх будущего ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA. Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин обратился к главе государства с предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную сборную России и не только.

Источник: ТАСС
Теннис
Даниил Медведев
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