Медведев vs Синнер: Даниил должен восстановить справедливость?

В досрочном финале US Open россиянин попытается взять первую ракетку мира на измор.

В ночь на четверг на Открытом чемпионате США нас ждет одно из самых ярких противостояний современного мужского тенниса — первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сойдется с победителем US Open-2021 россиянином Даниилом Медведевым. Этот четвертьфинал будет самым ожидаемым и неожиданным одновременно. С одной стороны — оба звездных игрока лихо проскочили первые четыре стадии «мейджора», отдав на двоих всего два сета. С другой — оба выступают явно не в лучший момент своей карьеры. И тот из соперников, кто лучше справится с собственными демонами, вероятно, и отпразднует успех.

Досрочный финал

Предстоящую встречу называют досрочным финалом — ведь только в этой паре на US Open остались игроки, имеющие за плечами победу на турнирах «Большого шлема». Конечно, пока в строю четвертый «сеяный» и двукратный финалист «мейджоров» Александр Зверев. Но после вылета Новака Джоковича и Карлоса Алькараса велика вероятность, что титул-2024 достанется в Нью-Йорке именно победителю встречи Медведев — Синнер. Во всяком случае, это кажется логичным, ведь сразу две встречи этих игроков в нынешнем сезоне подарили захватывающие пятисетовые триллеры. Между ними, правда, был разгром россиянина на «мастерсе» в Майами 1:6, 2:6, но можно считать, что наш кумир в тот день просто встал не с той ноги.

Зато Даниил и Янник выдали суперперформанс в финале Открытого чемпионата Австралии, когда россиянин выиграл первые два сета, а потом итальянец совершил феноменальный камбэк, взяв первый большой трофей в карьере. А потом на Уимблдоне Медведев взял реванш в четвертьфинале, дожав Синнера в четырехчасовом марафоне — якобы на фоне плохого самочувствия соперника. Вообще, личное противостояние этих теннисистов напоминает американские горки — сначала россиянин на правах маэстро шесть матчей учил жизни юного падавана, а потом рыжеволосый мальчик вырос и обыгрывал «дядю» пять поединков подряд.

Особенность нынешнего противостояния — в том, что, пожалуй, впервые Даниил в глазах публики выступает на «светлой стороне». Мы привыкли к тому, что Медведева часто воспринимают как «плохиша» — в этой роли его даже представили в документальном сериале Netflix. Однако после допингового скандала репутацию испортил себе именно Синнер. Все в мире тенниса отлично понимают, что, будь на его месте «простой смертный», разбирательства бы еще продолжались, а «жертва массажа с клостеболом» не смог бы выступать минимум до конца нынешнего сезона. И в этом плане Даниил сейчас может выступить в роли того, кто восстановит высшую справедливость.

Янник Синнер. Фото Reuters

В ожидании марафона

«Попытаюсь больше думать о победе над Янником на Уимблдоне, а не о финале Australian Open, — пошутил Даниил, рассуждая о предстоящей битве. — С Янником у нас были сложные матчи, если не считать пары — в Майами, например. В какой-то мере мы знаем игру друг друга и понимаем, что каждый постарается показать. А потом случится какой-то момент — при счете «ровно» или на брейк-пойнте, — когда я, допустим, попробую его удивить. Все сведется к тому, что я сделаю в этот момент и что сделает он».

«Нам предстоит тяжелый матч. Будет много долгих розыгрышей, так что, надеюсь, я буду готов к ним физически и психологически, — отметил Синнер. — Я выиграл в Австралии, Даниил выиграл на Уимблдоне. В обоих случаях было сыграно пять сетов. Так что, надеюсь, нас ждет хороший матч. Мы постараемся сделать все возможное на корте. Верю, что публике понравится наш теннис, а по ходу встречи посмотрим, как все сложится».

Пока что на игре Янника не сказываются те страдания, которые он якобы пережил во время допинговых разборок. С другой стороны — в Нью-Йорке у Синнера пока не было соперников топ-уровня. Медведев тоже, кажется, преодолел кризис, в который вогнал сам себя в погоне за олимпийской мечтой. После серии из трех поражения кряду на его счету четыре уверенные победы. Игра россиянина пока не кажется идеальной, но выглядит зрелой и прагматичной, чего раньше Осьминогу явно недоставало. Насколько и дальше Даниил сможет держать себя в руках — от этого во многом зависит результат предстоящего четвертьфинала.

Уже много написано о том, что Медведев и Синнер представляют диаметрально противоположные стили игры, что делает их борьбу ценным блюдом для всех теннисных гурманов. Агрессивный теннис против безупречных действий на задней линии, суперконцентрация против взрывных эмоций, молодость против опыта... Прогнозировать, у кого здесь преимущество, невозможно, и все наверняка решат нюансы. Возможно, погода или везение при подаче. В любом случае нас ждет один из самых интригующих матчей года, победитель которого сразу же сможет записать текущий US Open себе в актив, независимо от результата полуфинала и финала.