Остапенко и Кичинок разгромили Кудерметову и Чань в полуфинале US Open. У сетки обошлись без рукопожатий

У латвийско-украинского дуэта второй финал «Шлема» в этом сезоне.

Турнир «Большого шлема» US Open

Открытые корты, хард

Женщины. Парный разряд. Полуфинал

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 7) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 10) — 6:1, 6:2

Россиянка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня провели яркий US Open-2024. По ходу турнира они выиграли три трехсетовых матча, в том числе в четвертьфинале выбив первых «сеяных» Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф (Во втором сете уступали с брейком дважды (1:3 и 3:4), в третьем — однажды, при 1:3). Это сражение продолжалось почти 2,5 часа и, видимо, отняло много сил у девушек. На следующий день они были далеки от своей лучшей формы, взяв всего три гейма в полуфинале.

Прорывной год

Справедливости ради стоит отметить, что Елена Остапенко и Людмила Киченок были «посеяны» под высоким седьмым номером. В этом году они уже вместе играли в финале Australian Open (уступили Се Шувэй и Элизе Мертенс), четвертьфинала Уимблдона (проиграли Катерине Синкопой и Тейлор Таусенд), а также здорово проявили себя на ряде «тысячников». В Нью-Йорке же они просто неудержимы. До полуфинала Елена и Людмила выиграли три матча в двух сетах, испытав проблемы только в двух партиях.

Во многом это можно объяснить ранним вылетом Остапенко. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 проиграла в первом круге Наоми Осаки и смогла полностью сконцентрироваться на парном разряде, временами показывая невероятный теннис. А когда такую мощную форму демонстрирует лидер пары, то и партнер старается к нему подтянуться. В матче с Кудерметова и Чань Хаочин Киченок здорово смотрелась на задней линии, ни в чем не уступая Кудерметовой (Вероника проводит слабый год в одиночке, однако в паре c Чань даже добиралась до титулов и после US Open вернется в топ-25).

Чань Хаочин же полуфинал откровенно провалила, допустив очень много невынужденных ошибок. За первый сет российско-вьетнамский дуэт взял всего 8 розыгрышей, проиграв партию за 24 минуты. Второй сет начался для Остапенко и Киченок с двух брейков подряд (3:0), однако в геймах начала завязываться хоть какая-то борьба.

Упущенные шансы

А вот затем мог случиться перелом. Сначала Кудерметова и Чань впервые взяли подачу соперников, а следом Вероника очень классно несколько раз подала первым мячом (3:2). В шестом гейме Киченок серьезно занервничала и дело дошло до «ровно». Проиграй «седьмые» сеяные третий гейм подряд и неизвестно как бы дальше развивался этот матч. Однако пару красивых виннерсов в исполнении Остапенко убили интригу (4:2). Концовка второго сета оказалось пустой формальностью.

У сетки Остапенко пожала руку Кудерметовой и Чань Хаочин, Киченок только представительнице Тайваня, проигнорировав россиянку. В финале латвийско-украинский дуэт встретится с победителем пары Катерина Синякова / Тэйлор Таунсенд (Чехия / США) — Кристина Младенович и Шуай Чжан (Франция / Китай).