Теннисный Илья Муромец. Кто такой Аслан Карацев, десять лет ждавший звездного часа

Россиянин стал главным открытием первой недели Открытого чемпионата Австралии. Что нужно знать о герое?

27-летний уроженец Владикавказа Аслан Карацев по-настоящему шокировал теннисную публику на Australian Open, став первым из всех мужчин, пробившимся в четвертьфинал. Для игрока, начинавшего с квалификации и ставшего дебютантом основной сетки турнира «Большого шлема», появление в топ-8 мэйджора — это не просто сенсация, а подвиг. Особенно когда речь идет не о юниоре, который прогрессирует в том числе благодаря своему взрослению, а о зрелом теннисисте.

Карацев начал карьеру в далеком 2009 году, в 2013-м впервые сыграл в основной сетке турнира ATP, но привлек к себе внимание широкой публики только осенью прошлого года. Ну а настоящий его взлет — это нынешний Открытый чемпионат Австралии, где Аслан с учетом квалификации выиграл уже семь матчей подряд. За весь прошлый год на турнирах ATP с учетом квалификаций Карацев победил всего шесть раз, и это был один из самых успешных сезонов в его карьере. Россиянин стал всего 14-м квалифаем в истории, сумевшим дойти до четвертьфинала на турнире «Большого шлема», и первым с 2011 года.

Проблемы в голове

За выход четвертьфинал АО-2021 Карацев набрал дополнительно 180 очков — его рейтинг теперь превзойдет 1000 баллов, и он будет претендовать на попадание в топ-65 рейтинга, что позволит россиянину без квалификации попадать на многие турниры ATP-тура, в том числе на «Большой шлем». Ранее его наивысшим достижением в карьере была 111-я строка одиночного рейтинга. Перед Australian Open он был 114-м, то есть сейчас поднялся уже на 40 позиций. Как игрок, почти десять лет выступавший для самого себя на уровне челенджеров, добился такого внезапного прогресса? Над этим вопросом сейчас ломают голову очень многие специалисты. Как и над тем, будет ли взлет россиянина скоротечным или он теперь в элите всерьез и надолго.

В октябре прошлого года на турнире в Петербурге сам Карацев в интервью «СЭ» говорил, что все его предыдущие проблемы «были в голове» из-за недостаточной веры в себя. А ближайшие цели теннисист ставил себе такие:

— Попадать на большие турниры без квалификации. Для начала моя цель — выступить в основной сетке Australian Open. Затем — попасть в топ-50, а потом уже в топ-20. Я считаю, что по игре я не уступаю ребятам, которые стоят выше в рейтинге.

В Мельбурне россиянин уже отправил домой 9-ю ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана и 19-ю ракетку планеты канадца Феликса Оже-Алиассима, а во вторник в четвертьфинале ему предстоит матч против 20-й ракетки мира Григора Димитрова из Болгарии. Болгарин сегодня сенсационно одолел австрийца Доминика Тим, человека из топ-3. На своем дебютном «Большом шлеме» Карацев уже выступил лучше одной из звезд мужского тенниса России Карена Хачанова, которому в октябре уступил на турнире в Санкт-Петербурге.

В прошлом побеждал Медведева

История Аслана довольно типичная для теннисиста, которому не удалось сразу выйти на звездный уровень. В мужском рейтинге с 200 до 1000 номера сейчас находится более 30 россиян, которые в финансовом плане с трудом сводят концы с концами и за которыми следят только теннисные специалисты да родственники самих спортсменов. И сам Карацев ровно год назад тоже был только 261-й ракеткой мира. То есть за год поднялся почти на 200 пунктов. Свой главный прорыв, позволивший попадать в квалификации «Больших шлемов», он совершил сразу после коронавирусных каникул. Едва выйдя с карантина, Аслан начал штамповать победы одну за одной, дошел до трех финалов «челленджеров» подряд (два из них выиграл) и чуть не попал в основную сетку «Ролан Гаррос». В итоге 261-е место за полтора месяца превратилось в 114-е в мире и четвертое в России.

The Lion ? roars into the #AusOpen third round.



In 2020, @AsKaratsev led the ATP Challenger Tour with 27 match wins, including an 18-2 record since the restart. One of the breakout stars of the year.



Now, the ?? is into the third round in his Grand Slam debut. ? pic.twitter.com/Fxi68twrHO — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) February 10, 2021

— Во время пандемии я не сидел дома, а тренировался в Штатах, играл тренировочные матчи, у меня было много теннисной практики, — объяснял осенью свой прогресс Карацев. — И когда вышел на первые турниры в Чехии после локдауна, мне это очень помогло. Вообще, к сезону-2020 тщательно готовился в Дохе, сыграл финал в Бангкоке, потом дошел до четвертьфинала в Казахстане, и турнир закрыли, начался локдаун. Но я был с самого начала сезона готов достаточно хорошо, чтобы показывать результаты. А в Штаты поехал, чтобы не терять игровую практику.

Среди специалистов игрок, еще в юности переехавший из Владикавказа в Таганрог и тренировавшийся под руководством Александра Куприна, в начале 2010-х считался очень перспективным. Уже в 2011 году Карацев стал играть на «Фьючерсах», перебрался в Германию, а в 2013-м взял там три титула. После этого ему дали wild card на турнир АТР в Петербурге, где он дебютировал поражением от входившего тогда в топ-20 Михаила Южного. При этом Аслан выиграл у обладателя Кубка Дэвиса первый сет на тай-брейке. В 2014-м Карацев прошел квалификацию на «Кубке Кремля». Там он во втором круге отбора обыграл в трех партиях Даниила Медведева, стоявшего тогда 649-м в мировом рейтинге. Первая в карьере победа в АТР-туре пришла к Карацеву через год, когда он на том же «Кубке Кремля» обыграл уже знакомого ему Южного.

Очень уверен в себе

Сейчас тот факт, что до старта на Australian Open-2021 Карацев имел в своем послужном списке всего три победы в АТР-туре (причем первую и вторую разделяют почти пять лет) выглядит как анекдот, но это так. В 2015-м Аслан вошел в число кандидатов в сборную России и завоевал серебряную медаль Универсиады — в корейском Кванджу он уступил в финале восходящей корейской звезде Хен Чуну. Казалось, все идет по восходящей. Но внезапно Карацев пропал с радаров — к концу 2017-го он долетел до 747-м места в рейтинге и вновь стал играть «Фьючерсы». Сам теннисист так вспоминает темные времена своей карьеры:

— У меня были разные проблемы, отсутствовали спонсоры, потом начались травмы, не было личного тренера. Все это мешало мне показывать результаты. Но с прошлого года я работаю с Егором Яцюком, мы друг друга понимаем, он меня правильно ведет. Ничего нового, может, и не говорит, но ведет правильно. Раньше я тренировался в хороших местах: в Германии или Барселоне, но те люди не подходили мне. Потом я решил поработать с Егором в Минске, мы до сих пор занимается вместе. Я живу в Минске, и мне все нравится.

Зато теперь перед Карацевым откроется масса новых возможностей. За четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии он получит 404 тысячи долларов, притом что за предыдущие 10 лет карьеры он заработал чуть больше 600 тысяч. Наверняка Аслану будут предлагать свои услуги именитые специалисты, и вообще будет очень много соблазнов. И это в ситуацию, когда, высоко взлетев, можно падать очень долго. И здесь на первый план выйдет уже психология. Потому что с собственно игрой в теннис у Карацева пока все более чем здорово. И, наверное, теперь уже никто не удивится, если чудо продолжится, россиянин обыграет Димитрова и окажется в полуфинале Australian Open.

— Любой, кто дошел до четвертьфинала на «Шлеме», достоин уважения. Аслан оказался на этой стадии не просто так. Видел нарезки его поединков. Карацев — опасный соперник, который сейчас очень уверен в себе, — отметил Димитров на пресс-конференции после победы над Тимом.