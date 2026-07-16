Медведев, Рублев, Хачанов и Алькарас заявлены на «мастерс» в Цинциннати

На сайте «мастерса» в Цинциннати опубликовали список игроков, которые заявились на турнир.

В числе участников заявлены российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Также на турнир заявился испанец Карлос Алькарас, который из-за травмы не выходил на корт с апреля и является действующим чемпионом турнира.

Среди участниц женского «мастерса» заявлены Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Анна Калинская и Людмила Самсонова.