Стали известны соперники Карацева и Сафиуллина в первом круге Roland Garros
22:34
На Roland Garros распределили победителей квалификации по основной сетке.
Россиянин Аслан Карацев сыграет против Дженсона Бруксби. А Роман Сафиуллин, который тоже вышел в основную сетку через квалификацию, сразится с Карлосом Табернером из Испании.
27 мая стали известны соперники по первому кругу Roland Garros остальных российских теннисистов. Турнир пройдет с 30 мая по 13 июня.
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