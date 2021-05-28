Стали известны соперники Карацева и Сафиуллина в первом круге Roland Garros

На Roland Garros распределили победителей квалификации по основной сетке.

Россиянин Аслан Карацев сыграет против Дженсона Бруксби. А Роман Сафиуллин, который тоже вышел в основную сетку через квалификацию, сразится с Карлосом Табернером из Испании.

27 мая стали известны соперники по первому кругу Roland Garros остальных российских теннисистов. Турнир пройдет с 30 мая по 13 июня.