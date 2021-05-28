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Стали известны соперники Карацева и Сафиуллина в первом круге Roland Garros

22:34
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На Roland Garros распределили победителей квалификации по основной сетке.

Россиянин Аслан Карацев сыграет против Дженсона Бруксби. А Роман Сафиуллин, который тоже вышел в основную сетку через квалификацию, сразится с Карлосом Табернером из Испании.

27 мая стали известны соперники по первому кругу Roland Garros остальных российских теннисистов. Турнир пройдет с 30 мая по 13 июня.

Дополнительная информация:

https://www.rolandgarros.com/en-us/results/SM?round=1

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