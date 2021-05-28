В WTA прокомментировали отказ Осаки от общения с журналистами на Roland Garros

Женская теннисная ассоциация (WTA) отреагировала на отказ японской теннисистки Наоми Осаки от общения с журналистами во время проведения Roland Garros из-за психологического давления.

«Для WTA и любого человека психологическое здоровье всегда стоит на первом месте. Мы располагаем командой профессионалов и системой поддержки, которые заботятся о психическом и эмоциональном здоровье, а также благополучии наших спортсменов.

WTA приветствует диалог с Наоми (и другими игроками) для обсуждения форматов, которые могут помочь спортсменам справиться с психологическим давлением и позволят нам выполнять наши обязанности перед болельщиками и общественностью.

Профессиональные атлеты имеют обязательство перед своим спортом и болельщиками – общаться с прессой и обсуждать ход турнира, чтобы делиться своей точкой зрения и рассказывать свою историю», - приводит заявление WTA журналист Кристофер Клэри в Twitter.

Roland Garros пройдет с 30 мая по 13 июня. В первом круге Осака сыграет против Патрисии Марии Ци из Румынии.