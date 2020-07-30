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Первая ракетка мира Барти пропустит US Open

02:41
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Первая ракетка мира Эшли Барти заявила, что пропустит US Open. Причина решения австралийки — пандемия коронавируса.

«Я решила вместе со своей командой не лететь в США для участия в US Open и на «Мастерсе» в Цинциннати, — приводит слова австралийки Sportface. — Хотя мне нравятся оба турнира, риск заражения коронавирусом все еще слишком высок. Я не чувствую себя комфортно, подвергая себя и свою команду подобной ситуации».

В 2019 году Барти дошла до четвертого круга US Open.

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