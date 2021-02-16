Джокович прокомментировал победу над Зверевым

Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями после победы над немцем Александром Зверевым (6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6)) в четвертьфинале Australian Open 16 февраля.

«Конечно, в таких условиях мне нужно было немного разогреться, — сказал Джокович в эфире канала Eurosport 1. — На это ушел почти час. Мне нужно было какое-то время, чуть больше времени на это ушло. Очень был сложный гейм, когда он подавал на первый сет, потом равный тай-брейк. А потом я начал лучше двигаться, лучше играть.

Я хорошо подавал, сделал даже больше эйсов чем он. Это почти чудо, когда играешь с таким теннисистом, как Саша. Было много нервов, много давления. Это была потрясающая битва. Спасибо Саше за хороший турнир и хороший матч. Сегодня ему не очень повезло».

В полуфинале Джоковичу предстоит матч с россиянином Асланом Карацевым.