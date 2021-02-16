Тарпищев оценил шансы Карацева в полуфинале против Джоковича

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» оценил шансы Аслана Карацева в полуфинале Australian Open против Новака Джоковича.

«Разумеется, фаворитом является Новак Джокович, он все-таки первая ракетка мира, — заявил Тарпищев «СЭ». — Карацев был 114-м, сейчас же где-то в районе 60-го места находится. Очевидно, что Джокович сильнее, но шансы у Аслана есть. Карацев сейчас на ходу, на эмоциональном подъеме, он обязательно поборется, а там может случится все, что угодно».

Тарпищев также сообщил, какие факторы могут повлиять на ход матча.

«Многое зависит от степени усталости. Джокович сегодня 3,5 часа отыграл, а Карацев меньше двух. Плюс ко всему, сейчас в Австралии жара +30 началась, это тоже сильно влияет. Будем смотреть, ибо возможно все», — добавил Тарпищев.

Во вторник, 16 февраля, российский теннисист Аслан Карацев оказался сильнее болгарина Григора Димитрова. Полуфинальная игра Джокович — Карацев состоится 18 февраля.

(Артем Бухаев)