Джокович уверен, что ему будет сложно с Карацевым

Сербский теннисист Новак Джокович считает, что ему будет сложно противостоять россиянину Аслану Карацеву в полуфинале Australian Open.

«Я не видел игру до этого, — сказал Джокович в эфире канала Eurosport 1. — Я видел его здесь, в Мельбурне. Он хорош. Очень физически сильный парень, очень хорошо двигается, у него большая мощь на задней линии, потрясающий бэкхенд. У всех русских хороший бэкхенд.

Он прекрасно мотивирован. Сегодня он победил Григора (Димитрова — Прим. «СЭ»). Да, Григору не повезло, он получил травму, но Аслан все равно играл хорошо. Надеюсь, что на полуфинал вернутся зрители, и травмы перестанут влиять на матчи. Карацев в отличной форме, это точно. Мне будет сложно".

16 февраля в 1/4 финала Australian Open Джокович обыграл немца Александра Зверева (6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6))